Магдалена Димитрова
Общо 48 арестувани при акция на гръцкия остров Крит срещу групировка, занимавала се с наркотрафик, изнудване и трафик на оръжия
Снимка: AP Photo/Alexander Zemlianichenko. Снимката е илюстративна.
Атина,  
31.08.2025 15:23
 (БТА)

Общо 48 души са арестувани в рамките на текуща акция на полицията на гръцкия остров Крит срещу групировка, занимавала се с наркотрафик, изнудване, трафик на оръжия и други престъпления, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи – един от военноморските и един от военновъздушните сили.

Според информация на полицията акцията е започнала рано в неделя в Ханя и Ретимно, като в нейния ход са били иззети количества канабис, кокаин, пистолети, автомати и няколко превозни средства.

Според сведения на "Катимерини" разследването по случая е започнато след по-ранен инцидент, при който взривно устройство е било насочено към полицейски служител.

/МИД/

