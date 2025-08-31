Подробно търсене

Замразяване на помощите при безработица предвиждат плановете на министерството на труда и социалните въпроси на Германия

Илиян Цвейн
Бербел Бас, Снимка: AP/Maya Alleruzzo, архив
Берлин,  
31.08.2025 14:15
 (БТА)

Помощите при безработица в Германия догодина ще останат на сегашните нива, съгласно плановете на германското министерство на труда и социалните въпроси, предаде ДПА.

Говорител на ведомството заяви, че праговете за увеличаване на т. нар. пари на гражданите (Burgergeld) спрямо съществуващата формула, няма да бъдат достигнати до 1 януари 2026 година. Изявлението на говорителя последва информация на в. "Билд" за възможно замразяване на помощите.

Очаква се германското правителство да одобри плана на министерството на труда.

Реформа на системата за помощи при безработица в Германия беше договорена в края на 2022 г. от коалиционното правителство на тогавашния канцлер Олаф Шолц и въведена през 2023 г.

На фона на високата инфлация през 2024 г. месечната помощ за самотни безработни се повиши до 563 евро (658 долара). Министерството на труда планира тази сума да остане без промяна за втора поредна година през 2026 година.

Очаква се помощите за хора с деца да останат между 357 и 471 евро, в зависимост от възрастта на детето.

Министърът на труда и социалните въпроси Бербел Бас обяви затягане на правилата за получателите на социални помощи, включително по-сериозни наказания за тези, които не търсят активно работа – например за тези, които не се явяват на среща в държавните центрове за заетост без основателна причина.

"Осигурявам по-стриктна подкрепа. Всеки, който не се яви на среща без основателна причина, вече ще бъде наказан много по-тежко", заяви Бас пред "Билд".

Посланието е ясно: ние помагаме на хората да си намерят работа, но те трябва да са готови да участват в този процес. Иначе системата ще е несправедлива, отбеляза тя.

По данни на правителството през 2024 г. около 5,5 милиона души са получавали помощи съгласно системата "пари на гражданите" (Burgergeld). От тях малко под 4 милиона са били трудоспособни, т.е. са могли да работят поне три часа на ден. Според официални данни през миналата година плащанията по системата са възлизали на 46,9 милиарда евро.

