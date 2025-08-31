Отец Георги Граховски ще замени досегашния свещеник в Бобошево Георги Иванов, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил след службата в храма „Успение Богородично“ в града.

Той припомни, че в началото на 2025 г. бе събрана подписка с искане свещеник Георги Иванов да бъде отстранен. „Освобождаваме отец Георги не заради тази подписка, а защото действително е трудно да се пътува толкова голямо разстояние“, посочи патриархът. Той обясни, че свещеник Георги Иванов е пътувал по 100 км в посока, за да служи в Бобошево.

Патриархът каза, че отец Георги Граховски е познат на местните, както и че е стриктен. Той призова миряните да приемат новия си свещеник и с необходимото уважение към духовния сан да се вслушват в това, което отец Граховски казва, да намират общ език и да обикнат богослуженията.

Българският патриарх Даниил отслужи патриаршеска света литургия в храм „Успение Богородично“ в Бобошево за празника Полагане честния пояс на Пресвета Богородица.