Христовите заповеди ни разтоварват от бремето на греховете, каза българският патриарх Даниил в Бобошево

Христовите заповеди не са, за да ни сложат като товар, не са, за да ни обременяват. Христовите заповеди са, за да ни разтоварят от бремето на греховете, да се разтоварят душите ни от тази пристрастеност да мислим само за земното, да се уповаваме на неща, които не ни ползват, каза пред миряните в Бобошево българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той отслужи патриаршеска света литургия в храм „Успение Богородично“ в града за празника Полагане честния пояс на Пресвета Богородица.

По неговите думи хората днес „мислят, че е възможно това да стане чрез пренасянето на съзнанието на електронен носител и дори, след като човек почине, там, в машината, в нейните платки, неговото съзнание ще го има и чрез изкуствения интелект". Българският патриарх Даниил определи това като илюзия.

Той припомни, че в Стария завет се казва, че който изпълнява разпоредбите на закона, ще бъде жив чрез това. Патриарх Даниил даде пример с текст от Светото евангелие, според който момък, които спазвал Божиите заповеди, трябвало да се откаже от материалните си придобивки и да последва Бога. Той се натъжил, навел глава, обърнал се и си тръгнал, а в отговор Господ му казал: „По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие“. По думите на патриарх Даниил момъкът е изпълнявал всички разпоредби, но външно, а сърцето му е оставало привързано към имуществото, към земните пристрастия, а занемарявал духовната си отговорност пред Бога.

„Мнозина идват в храма, палят свещичка, прекръстят се, целунат иконата. Вътре има служба, но те излизат и казват, че са запалили свещичка в неделния ден, и отидат в кафенето“, посочи българският патриарх. По думите му, ако човек остане пет минути вкъщи, помоли се на Господ и Му благодари, ще разбере, че нашата представа за праведност не съответства на Божиите критерии за праведност.

В служението се включиха Браницкият епископ Йоан, ставрофорен иконом Георги Паликарски - архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия, свещеник Георги Иванов - председател на църковното настоятелство на храма „Успение Богородично“ в Бобошево, свещениците Стефан Игнатов и Николай Евгениев.