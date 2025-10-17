Ансамбъл „Пирин“ представи в Гоце Делчев концерт спектакъла „Между девет планини“

Концерт спектакълът „Между девет планини“ на ансамбъл „Пирин“ – Благоевград бе представен в Дома на културата в Гоце Делчев, като част от официалните събития по повод 113-ата годишнина от освобождението на града от османско владичество.

По-рано през деня граждани и гости на града отдадоха почит на героите, паднали за свободата на България, с полагане на венци и цветя пред паметниците на Гоце Делчев, Пейо Яворов, генерал Стилян Ковачев и Христо Ботев и други. В храма „Св. св. Кирил и Методий“ бе отслужена заупокойна молитва и благодарствен молебен.

Спектакълът „Между девет планини“ е посветен на 150 години от рождението на Гоце Делчев и 110 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, информираха организаторите. Премиерата му се състоя през 2022 г. в Благоевград, а постановката продължава да обикаля страната. Изграден върху няколко тематични картини, той представя красотата и богатството на песенното и танцово наследство от различни етнографски области на България, като специално внимание е отделено на фолклора на Пиринския край.

Хореографията и режисурата на спектакъла са дело на Мирослав Димитров, диригент на хора е Латинка Костова, на оркестъра – Валери Димчев, а хореограф е Венета Ценова. Следвайки историята на ансамбъла, те създават завладяваща феерия от музика, гласове и танци, запазвайки непреходните ценности на българския фолклор.

Представянето на ансамбъл „Пирин“ постави тържествен финал на празничните чествания, които започнаха на 10 октомври в Гоце Делчев.