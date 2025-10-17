Гоце Делчев отбеляза 113 години от освобождението си от османско владичество

С богата празнична програма в Гоце Делчев бе отбелязана 113-ата годишнина от освобождението на града и Неврокопския край от османско владичество. Празникът събра представители на държавната и местната власт, институции, политически и обществени организации, учебни заведения и граждани, които изразиха своята признателност към героите, дали живота си за свободата на България.

Официалните чествания започнаха с поднасяне на венци и цветя пред паметниците на генерал Стилиян Ковачев, Христо Ботев и Пейо Яворов. Веднага след това бяха отслужени заупокойна молитва и благодарствен молебен в храм „Св. св. Кирил и Методий“ от отец Георги.

Венци и цветя в знак на почит бяха поднесени на паметника на Гоце Делчев и на паметника на загиналите във войните.

Сред присъстващите бяха кметът на града Владимир Москов, народните представители Кирил Добрев от "БСП-Обединена левица", Фатима Йълдъз от "ДПС-Ново начало" и Ахмед Вранчев от "Алианс за права и свободи", областният управител на Благоевград Георги Динев, председателят на Общински съвет - Гоце Делчев Иван Геров, председателят на Общински съвет – Благоевград Антоанета Богданова, представители на съседни общини, общественици и граждани.

Празничната програма завърши с концерт спектакъла „Между девет планини“ на ансамбъл „Пирин“ – Благоевград, който събра публиката в Дома на културата и бе посрещнат с бурни аплодисменти.

Честванията започнаха в сутрешните часове и продължиха през целия ден, с полагане на венци и цветя пред паметниците на Гоце Делчев в село Попови ливади, на генерал Константин Жостов и Стоян Мълчанков.

Празникът на град Гоце Делчев се чества с решение на Общинския съвет от 1992 г., показва информация на отдел "Справочна" на БТА. Той е годишнина от освобождението (1912 г.) на Гоце Делчев от османско иго по време на Балканската война (1912-1913 г.). Празникът се отбелязва по стар стил. По време на сраженията от 5 до 18 октомври 1912 г. Родопският отряд разбива османските войски и освобождава Неврокоп (дн. Гоце Делчев). Сведенията за освобождението на града са противоречиви, като се споменават датите 17, 18 и 19 октомври. Всяка година с решение на Общинския съвет се определя датата, на която ще бъде отбелязан празникът на града. През настоящата година празникът на града беше отбелязан с различни прояви от 10 до 17 октомври, като кулминацията на честванията бе на 17 октомври.