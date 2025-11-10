Министър Красимир Вълчев откри STEM център и две спортни площадки в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ в Гоце Делчев

„Радвам се, че открихме още един модерен STEM център. Децата ще учат много по-мотивирани, когато учат чрез практически упражнения, чрез опити и чрез модерни технологии. Това е целта на STEM центровете“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новия център и двете спортни площадки в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ в Гоце Делчев.

Вълчев припомни, че идеята за изграждането на STEM центровете е заложена още при подготовката на Националния план за възстановяване и устойчивост, по време на първия му мандат като министър. „Тогава започна програмирането на първата операция от плана – за изграждане на STEM центрове, защото вече имахме опит и положителни примери. Радвам се, че днес програмата се реализира във всички български училища“, каза той. По думите му, подобни пространства ще повишат интереса на учениците към математиката и природните науки, но не бива да се забравя значението и на хуманитарните предмети, изкуствата и спорта.

Министърът подчерта, че спортът има важно значение за развитието на децата. „Учениците, които спортуват и учат, се справят по-добре в живота. Спортът е важен и ще помогне на всеки един от вас – днешните ученици. Желая ви да ги ползвате със здраве“, каза той. Вълчев отправи поздравления към ръководството на гимназията, изпълнителите и Община Гоце Делчев за успешната реализация на проектите и за подкрепата към образованието.

Новите придобивки бяха осветени от Неврокопския митрополит Серафим. На събитието присъстваха още областният управител на Благоевград Георги Динев, началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов, кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, кметът на община Хаджидимово Людмил Терзиев, председателят на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски и Борислав Кьосев – член на управителния съвет на Българската федерация по волейбол.