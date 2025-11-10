В Бюрото по труда в Шумен са обявени работни места за машинни оператори, професионални шофьори, учители, медицински и други специалисти

В Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) – Шумен са обявени работни места за повече от 20 шофьори на тежкотоварни автомобили над 12 тона, както и за множество машинни оператори в различни производства, съобщиха днес от ДБТ в областния град.

На работа се търсят да бъдат назначени и петима опаковчици, петима заварчици, главен счетоводител, психолог, помощник-възпитател и други специалисти.

В Бюрото по труда в Шумен продължава да има обявени работни места за четирима лекари, фелдшер и лаборант. Все още на работа се търсят да бъдат назначени и двама учители – по практическо обучение и по български език и литература.

От ДБТ –Шумен припомниха на БТА, че свободни работни места за учители в Шуменско традиционно има в края на август и началото на септември.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.