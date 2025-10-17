НАН: Инфлацията в Нигерия спадна до 18,02%, което е най-ниското ѝ ниво от три години насам

Централната банка на Нигерия съобщи, че инфлацията в страната е спаднала за шести пореден месец, достигайки 18,02% през септември, което е най-ниската ѝ стойност за последните три години, предаде нигерийската агенция НАН.

Управителят на Централната банка на Нигерия Йеми Кардосо, който е във Вашингтон за срещите на МВФ и Световната банка, каза, че тенденцията е постигната благодарение на решителните действия в областта на паричната политика - повишаваните на лихвените проценти и изискванията към банките за нивото на задължителните резерви, които трябва да се поддържат.

"На последното заседание централната банка запази твърда антиинфлационна позиция. Затягането на паричната политика беше допълнено от реформи на валутния пазар", заяви Кардосо.

По думите му нигерийската национална валута се е стабилизирала, като разликата между официалния курс на найра в Нигерия и курса на обменните бюра е намаляла до под 2%.

Според централния банкер подобрената ликвидност на валутния пазар е спомогнала за намаляването на привнесената отвън инфлация и е засилила ценовата стабилност.

Той подчерта, че Нигерия има ангажимент да засили тенденцията към дефлация, подкрепена от комбинация от стабилност на валутния курс и трайни подобрения в доставките на храни. Продължаващото умерено понижение на цените на петролните продукти също ще допринесе за засилване на дефлацията, посочи Кардосо.



