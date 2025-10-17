Подробно търсене

Атанаси Петров
НАН: Инфлацията в Нигерия спадна до 18,02%, което е най-ниското ѝ ниво от три години насам
Изображение: БТА
Абуджа,  
17.10.2025 22:21
 (БТА)

Централната банка на Нигерия съобщи, че инфлацията в страната е спаднала за шести пореден месец, достигайки 18,02% през септември, което е най-ниската ѝ стойност за последните три години, предаде нигерийската агенция НАН.

Управителят на Централната банка на Нигерия Йеми Кардосо, който е във Вашингтон за срещите на МВФ и Световната банка, каза, че тенденцията е постигната благодарение на решителните действия в областта на паричната политика - повишаваните на лихвените проценти и изискванията към банките за нивото на задължителните резерви, които трябва да се поддържат. 

"На последното заседание централната банка запази твърда антиинфлационна позиция. Затягането на паричната политика беше допълнено от реформи на валутния пазар", заяви Кардосо.

По думите му нигерийската национална валута се е стабилизирала, като разликата между официалния курс на найра в Нигерия и курса на обменните бюра е намаляла до под 2%.

Според централния банкер подобрената ликвидност на валутния пазар е спомогнала за намаляването на привнесената отвън инфлация и е засилила ценовата стабилност.

Той подчерта, че Нигерия има ангажимент да засили тенденцията към дефлация, подкрепена от комбинация от стабилност на валутния курс и трайни подобрения в доставките на храни. Продължаващото умерено понижение на цените на петролните продукти също ще допринесе за засилване на дефлацията, посочи Кардосо.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)

/СХТ/

Свързани новини

01.06.2025 06:33

На средата на мандата си, президентът на Нигерия изтъкна икономически успехи, но проблемите с инфлацията и несигурността остават

Президентът на Нигерия Бола Тинубу отбеляза в петък две години от началото на своето управление. Точно в средата на мандата си, 73-годишният Тинубу изтъкна своите икономически успехи. Проблемите с високата инфлация, която е сериозен проблем, особено за десетките милиони хора под прага на бедността, както и с повсеместната несигурност в една страна, където хиляди хора биват убити всяка години при атаки, обаче остават.
02.04.2025 16:30

Президентът на Нигерия смени ръководството на държавната петролна компания в условията на икономическа криза

Президентът на Нигерия Бола Тинубу смени ръководството на държавната петролна компания в опит да повиши добива в страната, която по принцип е производител номер едно в Африка. Този ход се вписва в политиката на структурни реформи, подета от Тинубу в опит да извади най-многолюдната държава на континента от най-тежката ѝ икономическа криза от десетилетия. А петролният сектор е ключов за най-голямата африканска икономика, която има огромен потенциал, който за момента не може да осъществи по редица причини.
07.08.2024 12:55

Белязаните от насилие протести в Нигерия: изолиран епизод или трайна заплаха за стабилността?

Нигерия бе разтърсена миналата седмица от съпътствани от насилие протести, избухнали заради икономическите трудности и повишаването на разходите за живот. Обстановката в най-многолюдната африканска държава и най-голяма икономика на континента обаче като че ли започна да се успокоява. Големият въпрос е дали протестите, при които бяха убити хора, ще се окажат изолиран епизод или предвещават трайна заплаха за стабилността в страната с население от над 220 милиона души, която не може да развие огромния си потенциал заради хронични проблеми с повсеместната несигурност, икономическата криза, бедността и корупцията.

