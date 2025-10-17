Дейностите по удълбочаването на пристанището в Александруполис трябва да завършат през 2027 г.

Удълбочаването на пристанището в Александруполис, Североизточна Гърция, което започна през юни, трябва да приключи през 2027 г., съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В репортаж на телевизията президентът на пристанището Костас Хадзиконстантину обясни, че проектът включва удълбочаване на дъното на пристанището и изкопаване на плавателен канал, което ще позволи в Александруполис да бъдат обслужвани по-големи кораби.

„Дълбочината ще достигне до 12 – 12,5 метра, т.е. (пристанището) ще се удълбочи с още два метра и ще може да приема по-големи кораби“, каза Хадзиконстантину.

Специален драгажен кораб изкопава дъното, товари наносите и ги депонира в определен участък в открито море.

Освен това с изграждането на новия околовръстен път на Александруполис пристанището ще бъде свързано директно с магистралата „Егнатия“.

Проектът за удълбочаването е смятан за стратегически както за пристанището, така и за целия регион, защото има за цел да засили позицията на Александруполис като важен транспортен и енергиен възел, включително с оглед на геополитическите процеси в Източна Европа, коментира репортажът на ЕРТ.