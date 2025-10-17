Холгер Руне се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Швеция

Холгер Руне се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Стокхолм с награден фонд над 700 хиляди евро. Поставеният под номер 1 датчанин елиминира Томас Ечевери след обрат 6:7 (4), 6:3, 6:4.

Шампионът от 2022 година загуби тайбрека на първия сет, но след това демонстрира по-силно представяне и не остави шансове за аржентинеца, приключвайки двубоя от първата си възможност след два часа и половина на корта.

На полуфиналите Руне ще играе срещу Юго Юмбер. Поставеният под номер 4 французин победи с 6:7 (3), 6:0, 6:3 Лоренцо Сонего за два часа и 45 минути.

Юмбер допусна поражение в първата част, но след това беше повече от категоричен в изявите си срещу италианеца.

Каспер Рууд също продължава напред в шведската столица. Поставеният под номер 2 норвежец спечели трудно с 6:7 (5), 6:4, 6:4 срещу американеца Себастиан Корда.

На полуфиналите Рууд ще играе срещу Елиас Имер или финалиста от 2021 година Денис Шаповалов.