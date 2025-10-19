Подробно търсене

Норвежецът Каспер Рууд спечели трофея на турнира по тенис в Стокхолм

Кремена Младенова
снимка: Anders Wiklund/TT via AP
Стокхолм,  
19.10.2025 17:19
 (БТА)

Вторият поставен Каспер Рууд (Норвегия) ликува с трофея на турнира по тенис на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) от сериите АТП 250 с награден фонд 707 хиляди евро.

Рууд надделя във финала над и четвъртия в схемата Юго Юмбер (Франция) с 6:2 6:3 само за 68 минути игра.

За 26-годишният тенисист това бе 14-ата титла в кариерата му. Трофеят е втори за Каспер Рууд на настилка, различна от клея, а и първи на закрито.

Норвежкият тенисист започна много уверено, направи пробив в четвъртия гейм и впоследствие поведе с 4:1, като малко по-късно затвори сета при 6:2 с втори пробив.

Във втората част Каспер Рууд отново поведе с 4:1 и завърши успешно двубоя при втория си мачбол.

 

/КМ/

