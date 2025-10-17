"Много важна победа за нас", доволен е старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри задоволството си от постигнатата категорична победа с 3:0 при домакинството на Ботев (Враца) в първия мач от 12-ия кръг на Първа лига.

"Започнахме мача много добре. Първите 20 минути бяха отлични. Искахме да направим точно това. Беше много важна победа за нас. Нашият футбол след 20-ата минута не бе това, което искахме, но трябва да се концентрираме за следващите мачове. Искаме постоянно да сме на това ниво. Дори след 3:0 противникът имаше възможности да се върне в мача, така че трябваше да запазим нашия фокус и да не им го позволяваме", заяви след двубоя Косич.

"Всеки мач е труден. Понякога е необходим и малко футболен късмет. Той идва, когато работиш много на терена. Доволен съм от постигнатата победа, която бе много важна за нас. Нуждаем се от качество в този момент. Искам да отлича цялостното представяне на отбора. Работим много сериозно. Справяме се добре и затова сме на тази позиция", каза още наставникът на Локомотив.