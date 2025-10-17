Локомотив (Пловдив) постигна категорична победа над Ботев (Враца) в първия мач от 12-ия кръг на футболната Първа лига

Първенство на България по футбол, първа среща от 12-ия кръг на Първа лига:

Локомотив (Пловдив) – Ботев (Враца) 3:0 (3:0)

Голмайстор: 1:0 Хуан Переа 2, 2:0 Хуан Переа 17, 3:0 Жулиен Лами 19

стадион: "Локомотив", Пловдив

главен съдия: Тодор Киров, гр. Варна

жълти картони: Хуан Переа (Локомотив Пловдив); Мартин Петков, Иван Горанов, Никола Влайкович (Ботев Враца)

състав на Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлевич, Енцо Еспиноса, Лукас Риян, Мартин Русков, Николай Николаев (58-Тодор Павлов), Ивайло Иванов, Ефе Али, Жулиен Лами (81-Александър Александров), Парвиз Умарбаев (58-Джани Политино), Хуан Переа (58-Крист Лонгвил), Каталин Иту (80-Аксел Велев)

състав на Ботев (Враца): Димитър Евтимов, Никола Влайкович (80-Божидар Пенчев), Божидар Чорбаджийски, Милен Стоев, Мартин Дичев (46-Иван Горанов), Илия Юруков, Хосе Гайегос, Радослав Цонев (46-Антоан Стоянов), Даниел Генов (71-Аймен Суда), Владислав Найденов (56-Ромееш Ивей), Мартин Петков

Локомотив (Пловдив) се изравни по точки с намиращия се на второ място в класирането ЦСКА 1948, след като „железничарите“ постигнаха категорична победа с 3:0 при домакинството си на Ботев (Враца) в първия мач от 12-ия кръг на шампионата. Играчите на Душан Косич подпечатаха успеха си с три гола до 19-ата минута. Хуан Переа се разписа на два пъти, а едно попадение добави Жулиен Лами.

Така „черно-белите“ събраха актив от 23 точки и изпревариха във временното класиране Черно море и Лудогорец. Ботев (Враца) пък регистрира втора поредна загуба и продължава да заема шестата позиция в подреждането с 14 точки.

Двубоят започна отлично за Локомотив и още във втората минута домакините поведоха в резултата. Умарбаев получи в наказателното поле и сложи топката на главата на Хуан Переа, за когото не представляваше проблем да засече от близка дистанция за 1:0.

В 17-ата минута колумбийският нападател реализира втори гол. Той се разписа с прецизен удар по диагонала от малко повече от 20 метра, с който не остави шансове за реакция на Димитър Евтимов – 2:0.

Две минути след това „железничарите“ до голяма степен сложиха точка на спора с трето попадение. Жулиен Лами бе изведен от Каталин Иту зад защитата на врачани, преодоля вратаря на Ботев и вкара в опразнената врата за 3:0.

След като стигнаха до този комфортен аванс, играчите на Душан Косич оставиха инициативата на своя съперник, който до края на първата част владееше повече топката, но без чисти положения пред Боян Милосавлевич.

В 56-ата минута след центриране на Ивайло Иванов отдясно, топката падна на крака на Каталин Иту, който пробва труден изстрел от въздуха, преминал над напречната греда.

Осем минути по-късно играчите на Тодор Симов бяха близо до това да намалят изоставането си. Хосе Гайегос намери Даниел Генов за „черно-бялата“ отбрана и капитанът на Ботев успя да мине покрай излезлия Милосавлевич, но след това от малък ъгъл стреля встрани от вратата.

В 70-ата минута стражът на Локомотив беше на път да допусне груба грешка при далечен удар на Антоан Стоянов, при който изпусна топката, но тя се отби в гредата и не влезе в неговата мрежа.

В 78-ата минута на другата врата Димитър Евтимов показа блестящ рефлекс при силен шут на Джани Политино от границата на вратарското поле след подаване на Крист Лонгвил.