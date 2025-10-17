Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ започна занимания по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

В Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ започнаха занимания по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, насочени към насърчаване на творческата изява, спортната активност и личностното развитие на учениците. Това съобщиха от училището в Свищов.

Програмата обединява усилията на учители, треньори и ученици в обща кауза – създаване на училищна среда, в която изкуството и спортът вървят ръка за ръка, допълниха от гимназията.

Дейност развиват клубове по изкуства и спорт, сред които са клуб по баскетбол с ръководител Милен Игнатов, клуб по футбол с ръководител Стефан Трайков. Включени са също клуб по цифрова фотография, насочен към младите хора с усет към детайла, красотата и визуалното изкуство, който ще бъде под ръководството на Ценка Петкова, а в Театрална група „Шарения“ учениците ще усъвършенстват таланта, въображението и силата на словото с ръководителя Елена Николаева.

Сред клубовете по интереси са „Водач на МПС“, който ще помогне на участниците да придобият базови познания и увереност в движението по пътищата, с ръководител Тони Вързалов, „Занимателен английски“ за усъвършенстване на езикови умения, с ръководител Цветелина Лефтерова, „Спортен риболов“, предлагащ спокойствие, концентрация и работа в екип сред природата, с ръководител Антон Василев. Създадени са още клубовете „Фризьорство“ за практически умения в сферата на красотата, с ръководител Елена Димитрова, „Радиоклуб“, разглеждащ магията на комуникациите, техниката и радиовълните, с ръководител Красимир Кирилов.

Заниманията ще се състоят в следобедните часове и ще предложат както обучение, така и място за споделяне на идеи. Чрез участието си в клубовете учениците ще имат възможност да участват в различни изяви, състезания и представления.

Преди дни Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ организира събитие, на което представи 14-годишния си опит в реализирането на международни проекти в сферата на професионалното образование.