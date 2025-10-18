Подробно търсене

Двадесет държави, включително България, оказват натиск върху ЕС за повече депортации в Афганистан

Александър Евстатиев
Мигрантски лагер в Северна Франция. Снимка: АП/Rafael Yaghobzadeh
18.10.2025 22:38
Двадесет европейски държави, сред които и България, призоваха Европейската комисия да предостави повече възможности за връщане на афганистанци без разрешения за пребиваване на територията на ЕС, съобщи ДПА. 

Нидерландското правителство публикува писмо в този смисъл, адресирано до еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. 

В писмото подписалите се страни се оплакват, че миналата година 22 870 афганистанци са получили решение за репатриране от ЕС, като само 435 действително са се завърнали в Афганистан, който сега отново е под контрола на талибаните.

Страните настояват въпросът за доброволното и принудителното връщане в Афганистан да бъде разгледан като съвместна отговорност на ниво ЕС.

Те също така призовават за разглеждане на допълнителни възможности за депортации в Афганистан, с приоритет на тези, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

Писмото беше подписано по инициатива на Белгия от България, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Австрия, Полша, Словакия, Швеция, Чехия и Нидерландия.

Норвегия, която не е член на ЕС, но принадлежи към Шенгенското пространство и си сътрудничи с Агенцията на ЕС в областта на убежищата, също подписа споразумението.

Германия в момента преговаря с талибаните за депортации в Афганистан. Според министъра на вътрешните работи Александер Добринт, разговорите са в доста напреднал стадий. 

Контактите с талибаните са спорни, тъй като германското правителство не поддържа официално дипломатически отношения с групировката, която се завърна на власт в Афганистан през август 2021 г.

Талибаните са международно изолирани поради незачитането на човешките права, особено правата на жените. Откакто групировката пое властта, афганистанци са били депортирани от Германия два пъти с помощта на Катар.

