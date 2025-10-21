Подробно търсене

Първа депортация от Австрия в Афганистан след завземането на властта от талибаните

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Първа депортация от Австрия в Афганистан след завземането на властта от талибаните
Първа депортация от Австрия в Афганистан след завземането на властта от талибаните
Изображение: БТА
Виена,  
21.10.2025 11:32
 (БТА)

Австрия депортира в Кабул мъж, осъден в Афганистан за различни престъпления, сред тях и тежко сексуално престъпление, съобщи австрийското радио и телевизия (ОРФ). Това е първа депортация от Австрия в Афганистан, след като талибаните отново завзеха властта там през 2021 година. 

В началото на годината австрийска делегация посети Кабул, за да обсъди на административно ниво възможността за депортации, което предизвика широк обществен отзвук, припомня ОРФ. През септември представители на режима посетиха Виена, за да координират организирането на депортациите. След това стана известно, че 30 души може да бъдат експулсирани в Афганистан. 

Министерството на вътрешните работи заяви, че се подготвят още депортации. Вътрешният министър Герхард Карнер съобщи в писмена декларация, че ще се продължи по този труден, но необходим път.

Федералният канцлер Кристиан Щокер каза, че ще има „нулева толерантност“ към хора, които са загубили правото си на пребиваване поради престъпления.  

/ВС/

Свързани новини

18.10.2025 22:38

Двадесет държави, включително България, оказват натиск върху ЕС за повече депортации в Афганистан

Двадесет европейски държави, сред които и България, призоваха Европейската комисия да предостави повече възможности за връщане на афганистанци без разрешения за пребиваване на територията на ЕС, съобщи ДПА.  Нидерландското правителство публикува

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:49 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация