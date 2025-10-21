Първа депортация от Австрия в Афганистан след завземането на властта от талибаните

Австрия депортира в Кабул мъж, осъден в Афганистан за различни престъпления, сред тях и тежко сексуално престъпление, съобщи австрийското радио и телевизия (ОРФ). Това е първа депортация от Австрия в Афганистан, след като талибаните отново завзеха властта там през 2021 година.

В началото на годината австрийска делегация посети Кабул, за да обсъди на административно ниво възможността за депортации, което предизвика широк обществен отзвук, припомня ОРФ. През септември представители на режима посетиха Виена, за да координират организирането на депортациите. След това стана известно, че 30 души може да бъдат експулсирани в Афганистан.

Министерството на вътрешните работи заяви, че се подготвят още депортации. Вътрешният министър Герхард Карнер съобщи в писмена декларация, че ще се продължи по този труден, но необходим път.

Федералният канцлер Кристиан Щокер каза, че ще има „нулева толерантност“ към хора, които са загубили правото си на пребиваване поради престъпления.