Все по-малко хора търсят убежище в Германия, съобщи вътрешното министерство

Анелия Пенкова
Все по-малко хора търсят убежище в Германия, съобщи вътрешното министерство
Все по-малко хора търсят убежище в Германия, съобщи вътрешното министерство
Германският вътрешен министър Александър Добринт (AP Photo/Matthias Schrader)
Берлин,  
02.11.2025 15:36
Броят на хората, търсещи убежище в Германия, продължава да намалява, като от началото на годината са подадени 97 277 молби, предаде ДПА, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи. За същия период миналата година са подадени 199 947 заявления. 

"Политиката ни за обрат по отношение на миграцията работи", заяви днес вътрешният министър Александър Добринт пред вестник "Билд". 

Говорител на министерството изтъкна засилените проверки по границите. От май месец на около 18 600 души им е било отказано да влязат в страната или са били изпратени обратно на германската граница, каза той. 

След встъпването си в длъжност през май Добринт обяви, че ще има хора, търсещи убежище, на които ще им бъде отказвано да влязат в Германия. 

Мерките, предприети от страните на Балканския полуостров, също са изиграли роля. Допълнителен фактор е и промяната на ситуацията в Сирия, от където преди идваха много хора, търсещи убежище. През декември президентът на Сирия Башар Асад бе свален от власт. 

