Не може да разчитаме само на Холанд, категоричен е мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола

Въпреки ефективността на Ерлинг Холанд, който донесе успеха на Манчестър Сити над Евертън с 2:0 във Висшата лига, мениджърът на тима Пеп Гуардиола смята, че не може само той да вкарва головете, предаде Ройтерс.

25-годишният таран е в страхотна форма, като до момента има 23 гола през сезона за клубния си отбор и за националния тим на Норвегия.

"Холанд е разочарован, че не е вкарал четири или пет. Но, шегата настрана, не можем да разчитаме само на него. Имаме нужда и от другите играчи - крила, атакуващи халфове, те трябва да направят стъпка напред и да започнат да вкарват", казва испанецът.

Той изтъкна пропуснатите шансове от Савиньо, Жереми Докю и Тиджани Райндерс.

"Положенията бяха чисти и те трябваше да вкарат. На това ниво не можем да правим такива пропуски. Ще се справят или не можем да постигнем това, което искаме", каза още Гуардиола.

"Холанд е много важен за нас, но искаме всички да сме засени и всеки да вкарва, не само Ерлинг", допълни треньора и защитникът Рубен Диаш.

Норвежецът води в класирането на голмайсторите с 11 попадения след 8 мача, като само в три случая футболист е вкарвал 10 или повече гола в първенството след едва осем кръга и всеки път това е бил Холанд - през 2022-23, 2024-25 и сега.