Защитникът на Манчестър Сити Рубен Диаш вярва, че Ерлинг Холанд има същия начин на мислене като Кристиано Роналдо

Португалският футболист на Манчестър Сити Рубен Диаш вярва, че Ерлинг Холанд има същия начин на мислене като Кристиано Роналдо, когато става въпрос за отбелязване на голове, пише агенция DPA.

Холанд вкара на два пъти, за да изведе Сити до победата с 2:0 над Евертън във Висшата лига в събота. Това направи броя на отбелязаните от него голове за клуба и националния отбор на родината му изумителните 23 само в 13 мача.

Норвежкият национал не успя да отбележи само в един от тези двубои, а вече се е разписал в 11 поредни срещи. Общо 25-годишният футболист е реализирал 138 гола в 155 мача за Манчестър Сити, като 96 са в 105 двубоя от Висшата лига.

Защитникът на Сити Рубен Диаш не се съмнява, че Ерлинг Холанд има същия глад за голове като неговия сънародник и съотборник в националния тим на Португалия - петкратния носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо.

"Това е добро отражение на неговото душевно състояние, много е подобно. В крайна сметка всеки иска да вкарва, но и двамата имат способността просто да продължават да вкарват голове", коментира Диаш.

"Всеки има своя специална способност - те реализират голове. Щастливи сме, че Ерлинг е в този момент и искаме той да продължи. Искаме да подобрява рекорди, които не са били побеждавани преди. Като отбор искаме да играем на ниво, което не сме достигали преди, така че да продължим да се подобряваме", добави бранителят.

Ерлинг Холанд натрупа 11 гола във Висшата лига от осем мача този сезон, но тъй като отбеляза рекордните 36 в първия си сезон в клуба, Диаш се колебае да каже, че съотборникът му в Манчестър Сити е във формата на живота си.

"Ерлинг е чупил рекорда по отбелязани голове във Висшата лига и преди, така че по-добър от всякога? Не знам. Винаги е бил брилянтен и на много специално ниво", заяви португалецът.