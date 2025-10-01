Бернардо Силва смята, че обновеният Манчестър Сити ще даде отговор за какво е готов през февруари или март

Капитанът на Манчестър Сити Бернардо Силва смята, че е твърде рано да се каже дали отборът му може да бъде претендент за най-големите трофеи този сезон. Сити обнови състава си през последните два трансферни прозореца, като подписа с потенциални бъдещи звезди като Раян Шерки, Абдукодир Хусанов и Нико Гонсалес, а също така привлече утвърдени играчи - като вратаря Джанлуиджи Донарума и Тиджани Рейндерс, все още настройващи се за начина на игра под ръководството на Пеп Гуардиола.

Бернардо Силва е в отбора от 2017-а година и за това време е спечелил всички големи трофеи, които небесносините са взели – Шампионската лига и безпрецедентните четири титли във Висшата лига от сезон 2020/21 насам. Също така той може да се гордее, че е бил съотборник с най-големите звезди в новата история на клуба. Вече с капитанската лента на ръката, 31-годишният португалски халф вижда голям потенциал, но все още не е готов да каже, че новият Сити може да бъде шампион на Англия и Европа този сезон.

"Трудно е да се каже дали ще бъдем шампиони в Европа и в Англия. Бих искал да ви дам отговор, но реалността е, че през последните шест месеца много неща се промениха“, каза Силва преди утрешната среща с бившия му отбор Монако от втория кръг на Шампионската лига.

“Нужно е време, за да се адаптираме към идеите, да се върнем на нивото, на което бяхме. И това е разговор, който трябва да проведем... може би през февруари, март, за да видим къде сме стигнали. Това, което наистина искаме, е да се подобряваме ден след ден и да се върнем на нивото, на което смятаме, че можем да бъдем. Определено тези играчи имат потенциал да бъдат там, само въпрос на време е“, казва още полузащитникът.

Защитникът Кайл Уокър и Кевин Де Бройне – последните двама капитани на Сити – напуснаха клуба през лятото, което остави именно Бернардо Силва като неоспорим лидер в съблекалнята. Рубен Диаш, Ерлинг Холанд и носителят на “Златната топка“ Родри са другите важни фактори в тима.

Има постоянни спекулации за това колко дълго Силва ще остане в Сити и той отказа да разкрие дали това ще е след този сезон, когато договорът му ще изтече. „Знам точно какво ще правя, но не е моментът да говорим за това.“

Mениджърът на клуба Хосеп Гуардиола каза, че Родри е на разположение за мача утре, след като е изпитал болка в дясното коляно преди победата с 5:1 над Бърнли в събота, което го е принудило да си вземе малка почивка.

“Той се чувства много добре, но се нуждае от време. Три пълноценни мача с по 90 минути обаче все още са предизвикателство за него. Този тип контузия – минимум една година отсъствие е много време. Ето защо трябва да бъдем търпеливи“, продължи испанският специалист.

На въпрос какво очаква утре – най-вече питан от журналистите на домакините, Гуардиола каза: "Френски отбор, наясно сме – държат топката, коварни са. Щом са в Шампионската лига, явно са сред силните в Европа. Имат много качествени футболисти и могат да ни накажат, ако не внимаваме.