"Направихме прекалено много елементарни грешки", призна наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов след поражението от Локомотив (Пловдив)

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов призна, че отборът му е допуснал елементарни грешки в началото на двубоя с Локомотив (Пловдив) и това е позволило на съперника да отбележи трите си попадения до 19-ата минута на срещата.

"Тежки първи 20-30 минути, в които направихме прекалено много елементарни грешки. Самият ранен гол още във втората минута наклони везните в полза на Локомотив. Дадохме им криле и започнаха да правят нещата с лекота. Ние отстъпвахме във всеки един елемент. Закъснявахме за повечето ситуации. Трябваше да избегнем непринудените грешки от наша страна", коментира след мача Симов.

"Ние закъснявахме в моментите. Когато закъснееш, няма как да си агресивен. Опитахме се да се върнем. През втората част имахме и положения, в които можехме да отбележим, но когато си тръгнал по такъв лош начин, след това е много трудно да се върнеш в мача. Сега в съблекалнята футболистите реагираха доста добре. Това ще ни бъде добър урок. Надявам се да си вземем поуките. Ще анализираме нещата. Имаме футболисти, които не са в добро кондиционно състояние, откъдето също идват проблемите. Следващият мач ще се реваншираме пред феновете", допълни наставникът на Ботев (Враца).