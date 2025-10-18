Тридесет и три екипажа стартираха от площад „Кракра Пернишки“ в „Дамско рали Перник“. Това съобщи пред журналисти организаторът Теодор Василев.

Той уточни, че дамите, които са се включили, имат за задача да преминат предварително начертан и описан в пътните книжки маршрут. Трасето е близо 180 км и започва от Перник, преминава през трънското село Филиповци, село Велиново, град Трън и околностите, село Дивля, село Калотинци, град Земен, Ковачевци, село Лесковец, през град Батановци и отново се връща в Перник.

Преминаването трябва да стане за точно време – според изчисленията на организаторите маршрутът се изминава за около четири часа. Целта не е участничките да се състезават в пълния смисъл на думата, а да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта в населените места, уточни още Василев.

На пистата на летището в село Слаковци дамите ще трябва да преминат през изпитанието „гимхана“ – за скорост и точно време.

Кристина Семкова е една от участничките. Тя се включва за втори път в ралито. „Ралито е уникално – има адреналин, удоволствие и забавление, всичко в едно. Трасето тази година е много добро“, каза Семкова. Тя пожела на останалите дами да изпитат удоволствието от състезанието, а на организаторите – да продължават да създават подобни инициативи, с които да ги радват.

Както БТА информира, за четвърти път в Перник се провежда „Дамско рали Перник“. В тази надпревара пилотите са само жени, а мъжете могат да бъдат навигатори и помощници. Състезателните класове са „Ретро“, „Съвременни“ и „Електрически“. Трасето преминава по пътната мрежа на Граовска област и включва ориентиране по пътна книга, съчетано с приложни изпитания на затворени участъци от маршрута. Целта не е висока скорост, а прецизност и работа в екип.

Във всяко издание на „Дамско рали Перник“ организаторите почитат каузата за борба с рака на гърдата. Поради това всички материали са в розови тонове, а месецът на провеждане е именно октомври.

Клуб „Авангард класик“ възроди традицията в Перник да се провежда „Дамско рали“ – традиция, съществуваща отпреди повече от половин век.