Подробно търсене

Сасуоло взе точка като домакин на Пиза в Серия А след гол в петата минута на добавеното време

Кремена Младенова
Сасуоло взе точка като домакин на Пиза в Серия А след гол в петата минута на добавеното време
Сасуоло взе точка като домакин на Пиза в Серия А след гол в петата минута на добавеното време
снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Реджо Емилия,  
25.11.2025 08:48
 (БТА)

Тимът на Сасуоло стигна до равенството 2:2 при домакинството си срещу Пиза с гол в петата минута на добавеното време в среща от 12-ия кръг на италианската Серия А. С успеха Сасуоло събра 17 точки на девето място във временното класиране.

Футболистите на Пиза не успяха да запиша втора поредна победа, но продължават серията си без поражение и се намират на 16-а позиция с 10 точки в актива си.

Анголският нападател на гостите М'Бала Нзола откри резултата за 1:0 в четвъртата минута след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Идриса Туре, но само две минути по-късно сръбският полузащитник на Сасуоло Неманя Матич върна равенството.

Отборът на Пиза пак поведе в 81-ата минута чрез Хенрик Майстер и беше близо до успеха, но в петата минута на добавеното време норвежецът Кристиан Торствед прати топката в мрежата на противника, след като засече центриране на Кристиан Волпато и донесе точката за домакините с попадение за крайното 2:2.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 12-ия кръг на Серия А:

Сасуоло - Пиза       - 2:2
Торино - Комо        - 1:5 

от неделя:
Кремонезе - Рома     - 1:3
Верона - Парма       - 1:2
Лацио - Лече         - 2:0
Интер Ц Милан        - 0:1
 
от събота:
Каляри - Дженоа      - 3:3
Удинезе - Болоня     - 0:3
Фиорентина - Ювентус - 1:1
Наполи - Аталанта    - 3:1

Във временното класиране води Рома с 27 точки, пред Милан и Наполи с по 25. Следват Интер и Болоня с по 24, Комо с 21, Ювентус с 20 и други.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

24.11.2025 21:30

Комо вкара пет гола на Торино като гост и се качи в Топ 6 на италианската Серия А

Отборът на Комо затвърди чудесната си форма от началото на сезона, като надигра Торино с 4:1 при гостуването си в мач от 12-и кръг на италианската Сери А.  Гостите не оставиха съмнения в превъзходството си, като равностойно бе само първото
24.11.2025 07:48

Милан победи Интер в градското дерби на Милано и излезе на 2-о място в Серия А

Милан спечели градското „Дерби дела Мадонина“, надделявайки с 1:0 над Интер в 12-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в срещата беше дело на Кристиан Пулишич в 54-ата минута. Големият герой обаче беше вратарят Майк Менян, който спаси дузпа –
09.11.2025 15:28

Сасуоло нанесе тежка загуба на Аталанта при гостуването в Серия А

Отборът на Сасуоло постигна категорична победа над Аталанта в Бергамо с 3:0 в ранния неделен мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. В 29-ата минута Доменико Берарди откри за гостите от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу Марко

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:37 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация