Сасуоло взе точка като домакин на Пиза в Серия А след гол в петата минута на добавеното време

Тимът на Сасуоло стигна до равенството 2:2 при домакинството си срещу Пиза с гол в петата минута на добавеното време в среща от 12-ия кръг на италианската Серия А. С успеха Сасуоло събра 17 точки на девето място във временното класиране.

Футболистите на Пиза не успяха да запиша втора поредна победа, но продължават серията си без поражение и се намират на 16-а позиция с 10 точки в актива си.

Анголският нападател на гостите М'Бала Нзола откри резултата за 1:0 в четвъртата минута след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Идриса Туре, но само две минути по-късно сръбският полузащитник на Сасуоло Неманя Матич върна равенството.

Отборът на Пиза пак поведе в 81-ата минута чрез Хенрик Майстер и беше близо до успеха, но в петата минута на добавеното време норвежецът Кристиан Торствед прати топката в мрежата на противника, след като засече центриране на Кристиан Волпато и донесе точката за домакините с попадение за крайното 2:2.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 12-ия кръг на Серия А:

Сасуоло - Пиза - 2:2 Торино - Комо - 1:5 от неделя: Кремонезе - Рома - 1:3 Верона - Парма - 1:2 Лацио - Лече - 2:0 Интер Ц Милан - 0:1 от събота: Каляри - Дженоа - 3:3 Удинезе - Болоня - 0:3 Фиорентина - Ювентус - 1:1 Наполи - Аталанта - 3:1

Във временното класиране води Рома с 27 точки, пред Милан и Наполи с по 25. Следват Интер и Болоня с по 24, Комо с 21, Ювентус с 20 и други.