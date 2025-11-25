Пощенска марка по повод 225 години от рождението на Колю Фичето ще бъде валидирана в Дряново

В Дряново ще бъде валидирана пощенска марка, посветена на 225 години от рождението на Колю Фичето, съобщават от Историческия музей в града. Тя е създадена след конкурс за пощенско-филателно издание от Министерството на транспорта и съобщенията, допълват от музея.

Автор на марката е Стоян Дечев. Заедно с него на церемонията ще присъстват и представители на Министерството на транспорта и съобщението. След валидирането й, марката може да бъде закупена в Историческия музей в Дряново, допълват от културната институция.

Настоящата година преминава под знака на 225-ата годишнина от рождението на Колю Фичето. Наскоро в Дряново се проведе родова среща на наследниците му, което беше част от националната програма „(Не)познатият Колю Фичето“, посветена на юбилея. Инициативата бе организирана от Исторически музей – Дряново и Община Дряново, под патронажа на Министерството на културата.

Програмата бе официално обявена по-рано през годината на пресконференция в Националния пресклуб на БТА – медиен партньор на Исторически музей – Дряново.