Концерт „Нов вятър в операта“ ще бъде представен на 28 ноември на сцената на Държавна опера-Стара Загора

Концертът „Нов вятър в операта“ ще бъде представен на 28 ноември на сцената на Държавна опера-Стара Загора. Той е част от програмата на 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство (ФОБИ), съобщават организаторите.

Публиката ще чуе специално подготвени произведения за духов ансамбъл и оркестъра на Старозагорската опера. Музикантите ще изпълнят произведения от Рихард Щраус и Лудвиг ван Бетовен.

Диригент на концерта ще бъде Габор Месарош - професор на Консерваторията в Лугано и солист на Камерната филхармония на швейцарския кантон Граубюнден.

БТА припомня, че 55-ото издание на ФОБИ беше дадено с премиера на операта „Андре Шение“ от Умберто Джордано с два премиерни спектакъла на 21 и 22 ноември. ФОБИ ще продължи до 7 декември.