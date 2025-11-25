Лидерът на основната опозиционна партия в Турция е осъден да плати обезщетение на главния прокурор на Истанбул

Йозгюр Йозел, лидерът на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската (НРП), е осъден от съд в Истанбул да заплати обезщетение от 150 000 турски лири (3000 евро) на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек заради изказвания по негов адрес, съобщи в. „Биргюн“.

„Коментарите, направени от лидера на основната опозиционна партия срещу ищеца, който е главен прокурор на Истанбул, надхвърлят нивото на критика и съдържат твърдения, които не могат законно да се считат за част от свободата на изразяване. Освен това ищецът не е политик, а държавен служител. Той заема важна позиция в съдебната система, но не е известна или публична личност. Следователно критиките и обвиненията, насочени към него, трябва да бъдат по-ограничени от критиките и изявленията, насочени към известни или публични личности“, се казва в решението на съда, което бе публикувано вчера.

Решението на съда се отнася до изказвания на Йозел, направени през юни на митинг на НРП в истанбулската община Газиосманпаша. Тогава лидерът на опозиционната партия се обърна задочно към главния прокурор на Истанбул, заявявайки: „Акън, стигнал си дъното. (…) Ще дойда и ще те разкъсам, опомни се“.

Това не е единственият случай, в който турските власти предприемат действия срещу Йозел заради негови изказвания. На два пъти през тази година – през август и в началото на ноември - прокуратурата предприе разследвания срещу лидера на НРП заради други изказвания по адрес на Гюрлек, а междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган завeде дело за клевета срещу Йозел.