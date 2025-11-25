Петролът поевтиня заради опасения за доставките

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, след като опасенията, че предлагането ще превиши търсенето догодина, надделяха над притесненията, че доставките от Русия ще останат под санкционен режим на фона на несигурния изход от преговорите за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Сортът Brent, който е референтен за Европа, загуби 27 цента или 0,4 на сто до 63,10 долара за барел. Суровият петрол West Texas Intermediate

(WTI) спадна с 23 цента или също 0,4 на сто до 58,61 долара за барел.

И двата референтни сорта отбелязаха ръст от 1,3 на сто вчера, тъй като нарастващите съмнения относно постигането на мирно споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна намалиха очакванията за неограничен приток на пазарите на руски суров петрол и горива, които са подложени на санкции от западните държави.

Въпреки че пазарните участници се притесняват за руските доставки, общата прогноза за баланса между предлагането и търсенето на суров петрол през 2026 г. е по-неясна, като многожество прогнози сочат, че ръстът на предлагането ще надхвърли увеличението на търсенето през следващата година.