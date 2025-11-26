Цената на петрола се покачва, след като вчера достигна едномесечно дъно

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като достигнаха едномесечно дъно в вчера, въпреки че очакваното пренасищане от суровина на пазара и потенциалното мирно споразумение между Русия и Украйна ограничиха ръста.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 27 цента или 0,43 на сто до 62,75 долара за барел

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 24 цента или 0,41 на сто до 58,19 долара за барел.

„Леките ръстове се усещат по-скоро като техническа пауза, отколкото като тенденция“, каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във "Филип Нова" (Phillip Nova). „Пазарът остава с очакване за низходяща посока на котировките, като инвеститорите все повече ценообразуват свръхпредлагане през 2026 г. и няма убедителен катализатор на търсенето, който да го компенсира.“

Вчера цените и на двата сорта се понижиха с 89 цента, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви пред европейските лидери, че е готов да продължи работата по подкрепена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия, като остават само няколко точки на разногласие.

„Ако спрят военните действия това може бързо да доведе до премахване западните санкции върху руския енергиен износ“, което потенциално би довело до понижаване на цените на американския лек суров петрол до около 55 долара, заяви пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор в съобщение до клиентите на компанията. „Засега пазарът чака повече яснота, но рискът изглежда е за по-ниски цени, освен ако преговорите не се провалят.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил на свои представители да се срещнат отделно с руския президент Владимир Путин и украински представители, а украински официални лица посочиха, че Зеленски може да посети САЩ през следващите няколко дни, за да финализира сделката.

Великобритания, Европа и САЩ наскоро затегнаха санкциите срещу Русия в рамките на засилена кампания за натиск, а покупките на руски петрол от Индия - ключов купувач - се очаква да достигнат най-ниското си ниво от три години през декември.