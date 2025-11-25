Три организации в Русе поставят началото на кампанията "Мълчанието не е решение! Има кой да те чуе!"

Началото на кампанията "Мълчанието не е решение! Има кой да те чуе!" ще бъде поставено днес в Русе. Тя се организира от сдружение "Център Динамика", "Зонта Интернешънъл" – Русе, и "Сороптимист Интернешънъл" – Русе, чиято дейност е свързана пряко с подкрепата на жени, жертви на насилие. Това съобщи пред БТА Милена Попова от "Сороптимист Интернешънъл" в града.

Кампанията се организира в рамките на обявените в световен мащаб 16 дни на активност срещу насилието, основано на пола и най-новата форма - кибернасилието.

В крайдунавския град инициативата включва разпространение на информационни материали "Разчетете знаците на една токсична връзка, за да избегнете домашно насилие", благотворително събитие "Здрави и силни", беседи по темата за домашното насилие, лекция и дискусия със студенти, разговори с полицейски служители и магистрати.

Партньори на кампанията са Русенският университет, Окръжният съд и Областната дирекция на МВР. Кампанията е подкрепена също от доброволци и граждани.