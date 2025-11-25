Вятърните турбини са произвели 21 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 18 процента от общото количество електроенергия (1,172 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,6 процента (166 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (61,2 процента), Португалия (55 на сто) и Испания (53,7 процента). В България делът е 2 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (395,1 гигаватчаса), Испания (385,9 гигаватчаса) и Франция (216,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1,9 гигаватчаса.