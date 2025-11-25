Подробно търсене

Вятърните турбини са произвели 21 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Вятърните турбини са произвели 21 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Вятърните турбини са произвели 21 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Ветроенергиен парк „Калиакра“. Снимка: Камелия Цветанова/БТА, архив
София,  
25.11.2025 09:17
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 18 процента от общото количество електроенергия (1,172  гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,6 процента (166 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (61,2  процента), Португалия (55 на сто) и Испания (53,7 процента). В България делът е 2 на сто. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (395,1 гигаватчаса),  Испания (385,9 гигаватчаса) и Франция (216,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1,9 гигаватчаса.  

/ЕС/

Свързани новини

24.11.2025 11:45

Вятърната енергия осигури 27 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 26,9 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 22,1 процента от общото количество
21.11.2025 08:58

Вятърните турбини са произвели 15 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 15,1 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,2 процента от общото количество
20.11.2025 10:27

Вятърните турбини са произвели 16 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 15,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13 процента от общото количество
19.11.2025 09:04

Вятърната енергия осигури 18 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 18 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,2 процента от общото
11.11.2025 09:34

Вятърните турбини са произвели 12,1 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 12,1 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9 процента от общото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:37 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация