Годишният отчет за общинските концесии ще бъде сред акцентите в днешното заседание на бургаските общински съветници

Годишният отчет за общинските концесии ще бъде сред акцентите в днешното заседание на Бургаския общински съвет. Зам.-кметът по финансовите въпроси Станимир Апостолов ще представи анализа за 2024 г., който ще очертае изпълнението на действащите концесионни договори и предстоящите промени.

Очаква се съветниците да обсъдят и кадрови въпроси в здравния сектор. На вниманието им са предложението за провеждане на конкурс за управител на болницата за детски заболявания „Св. Анастасия“ и избор на ръководител на Медицински център „Вяра и Надежда – Бургас“.

Днес ще бъде разгледан и меморандумът между Община Бургас, общините от областта и Фондация „Бургас – 2032“, който регламентира общите усилия за подготовка на кандидатурата за Европейска столица на културата 2032. В образователния сектор обсъждането ще засегне финансовата рамка на професионалните гимназии. Част от училищата предлагат актуализиране на стойността на лекторските часове заради увеличените учителски заплати. Администрацията ще търси и одобрение за участие в процедура по Програма „Образование“ 2021–2027 г. за осигуряване на външно финансиране.

На заседанието ще се разглеждат предложения за промени в подробни устройствени планове, отчуждаване на терени и продажба на общински имоти в кварталите „Черно море“ , „Рудник“ , „Сарафово“ и други. В този контекст съветниците от „Възраждане“ са внесли докладна за създаване на публичен онлайн регистър на всички общински нежилищни имоти, поддържан в актуален вид и достъпен за гражданите.

Общинските съветници ще обсъдят общо 39 докладни записки, както и четири питания, включени в дневния ред.