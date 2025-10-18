Ден на българския производител – Сливен 2025 събра водещи фермери и селекционери от цялата страна

На 17 и 18 октомври Сливен отново бе домакин на Деня на българския производител – най-мащабното специализирано събитие в България и региона, посветено на постиженията в животновъдството, прецизното земеделие и устойчивото производство на храни.

Форумът събра водещи фермери, селекционери, производители и преработватели от цялата страна, които представиха елитни животни, иновативни технологии и качествени фермерски продукти.

Бяха показани говеда от породите Абердин Ангус, Херефорд, Българско кафяво говедо и Лимузин, както и биволи от породата Българска Мура. Изложението включи и престижни селекции в коневъдството – Български тежковозен кон и Плевенски кон, както и представителни екземпляри от породата Българско овчарско куче.

Посетителите можеха да видят парад на елитни животни, демонстрации по прескачане на препятствия, специализирана клубна изложба на българското овчарско куче и фермерски пазар с натурални родни продукти – млечни и месни изделия, плодове, зеленчуци, сокове, лютеници, шафран и други храни с доказан произход.

„Целта на изложението е да бъде гласна сцена на българските фермери, които съхраняват традициите и развиват модерно, конкурентоспособно животновъдство и земеделие. Това е празник на земята, животните и хората, които ги отглеждат“, каза д-р Георги Йорданов, изпълнителен директор на ИАСРЖ.

Сред победителите на изложението бяха и животните на фермер Радостин Щилянов. Той отглежда порода Българско кафяво говедо, а неговото стадо е сред най-чистопородните. В категория „Юници“ той спечели първо място, а също така беше отличен в категориите „Мъжко теле до една година“ и „Женско подрастващо теле“.

„Породата е застрашена, но е част от нашата история. Тя е създадена чрез кръстоска между българско сиво и кафяво американско говедо. От 20 години се боря да я запазя. Имам 40 животни, а във фермата работим само с изкуствено осеменяване. Женските остават за майки, за да увеличаваме стадото“, разказа Щилянов.

Отличена бе и потомствена група биволи, представена от Цветелина Недкова от село Долна Липница, област Велико Търново. Недкова има две висши образования – по икономика и по информационни технологии, и от десет години отглежда биволи от породата Българска Мура. Стадото ѝ наброява около 50 бивола, които са селектирани към Асоциацията на биволовъдите в България (АББ) и се отглеждат във фамилната ѝ ферма.

„Всичко е въпрос на избор и любов към животните. Животните, които отглеждаме, са потомствена група. Прилагаме изкуствено осеменяване и имаме високи показатели при млеконадоя“, каза тя. „Предизвикателствата са много – бюрокрацията е едно от тях. Вярвам, че преминаването към електронно управление ще помогне на фермерите, особено на младите, които са по-компютърно грамотни“, допълни Недкова.

На изложението присъстваха и заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, народните представители Десислава Танева и Хюсеин Хафъзов, както и кметът на Сливен.

Кметът Стефан Радев отправи поздравления към организаторите и участниците на събитието. Той изрази радостта си, че Сливен отново се утвърждава като важна точка за производители и преработватели, които имат възможност да покажат своите продукти и постижения.

Организатор на изложението е ИАСРЖ със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.