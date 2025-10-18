Мястото на Петричкия инцидент в историята на България е много важно, каза професор Георги Николов, председател на Македонския научен институт

Мястото на Петричкия инцидент в историята на България е много важно. Петрич се превръща в символ. Той брани не само себе си. Градът става символ и на отбраната на държавата, защото ако допуснем, че събитието се беше развило в негативен план, то щеше да има жестоки и тежки последствия за цяла България. Това каза за БТА професор Георги Николов, председател на Македонския научен институт при откриването на научна кръгла маса "100 години от Петричкия инцидент (1925 г.): Памет и исторически поуки". Проявата е част от празничната програма, посветена на годишнината. Нейното отбелязване започна вчера с представяне на книгата "Войната за Петрич 1925" и с художествено-историческия разказ под надслов „Щедро петричко сърце“, подготвен от Исторически музей – Петрич и Четвърто основно училище „Христо Смирненски“.

По думите на професор Николов, се е очаквало войските на гръцкия агресор да навлязат навътре в страната. Петричкият инцидент е израз на героизъм на местното население, който е проявен от страна на ВМРО, на четите и на войводите, които са се сърбали и са организирали този отпор, смята историкът. Той уточни, че кръглата маса се провежда в Петрич не само, защото тук се случва инцидентът, а и заради факта че в музея са запазени много материали, свързани с българо-гръцкия конфликт.

Професор Николов добави, че акцентът на научната маса е поставен върху международния отзвук от събитието. На него са посветени по-голяма част от докладите. Събитието има международен отзвук по целия свят, в ООН, в САЩ, в Европа, в Балканските държави. На научната маса свои доклади представиха едни от най-добрите специалисти по темата за Петричкия инцидент. Доцент Димитър Тюлеков, доцент Димитър Митев, доцент Наум Кайчев, до. Лъчезар Стоянов, доктор Георги Тренчев Тодор Тараков и доктор Веселин Василев представиха своите виждания по темата.

На откриването на кръглата маса инж. Катя Стоянова, директор на Историческия музей, определи Петричкия инцидент като събитие, което оставя важна следа и води до поуки както за миналото на Петрич, така и за историята на България. По време на кръглата маса учените представят гледна точка, задълбочени изследвания и изводите, които трябва да помним и знаем. Събитията отпреди 100 години ни показват, че трябва да продължаваме да обединяваме нашите усилия, смята директорът.

Борислав Коларов, заместник-кмет на община Петрич по „Финанси, бюджет и общинска собственост", каза в приветственото си слово, че днес в Петрич историята е не само памет, а живо присъствие. С особена признателност откриваме тази научна кръгла маса, посветена на 100 години от Петричкия инцидент, събитие, което оставя дълбока следа в нашата национална памет и в паметта на петричани. Днес споделяме интереса си към миналото, но и отговорността към бъдещето. Преди 100 години тук, на Югозападната ни граница, се случват събития, които ни напомнят колко крехък е мирът и колко ценна е мъдростта, когато става дума за съдбата на народа. Днес, 100 години по-късно, ние се събираме, не за да делим миналото, а за да помним, разбираме и търсим поуките в името на единството, мира и човешкото достойнство, отбеляза Борислав Коларов.

Тодор Тараков, уредник "Нова и най-нова история" в Историческия музей, каза, че гръцко-българския въоръжен конфликт от октомври 1925 година, останал в историческата книжнина под името Петрички инцидент, винаги ще бъде повод за гордост за петричани и за жителите на региона, чиито предци със своята храброст и неподправено родолюбие достойно защитават българската територия от чужди нашественици. Конфликтът е обстойно обследван и по темата е създадена значителна литература, особено през последните 30 години, смята Тараков.

Проявите, посветени на 100 годишнината от Петричкия инцидент, продължават днес с откриването на изложба, подготвена от Историческия музей, съвместно с Държавна агенция "Архиви". Изложбата е постерна и ще остане около месец в музея, за да могат хората да видят фотоси, документация, писма, които са изпращани във връзка с инцидента. Кулминацията на събитията е утре, 19 октомври, на хижа „Беласица“. Там ще се проведе официалното откриване на програмата, а по обяд ще започне възстановка на събитията от 1925 г., подготвена от сдружение „Арамии“. Ще има организирани автобуси, които ще тръгват от паркинга на общината в 09:00 часа и ще извозват в двете посоки всички желаещи. Част от програмата ще бъдат музикални изпълнения на Володя Стоянов, Йордан Николов, фолклорния състав „Китка шарена“ при Народно читалище „Просвета“, с. Катунци, както и възпитаници на ОДК Петрич. Ще бъде пресъздадена възстановка на самия инцидент, който се е случил в прохода "Демир капия". Предвидено е поднасяне на венци на самия проход от сдружение "Арамии".