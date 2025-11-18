Подробно търсене

„Райънеър“ губи слотове в Айндховен заради системни закъснения, включително и от София

Бойчо Попов, Ива Тончева
„Райънеър“ губи слотове в Айндховен заради системни закъснения, включително и от София
„Райънеър“ губи слотове в Айндховен заради системни закъснения, включително и от София
Снимка: AP/Martin Meissner, архив
Айндховен ,  
18.11.2025 14:05
 (БТА)

Ирландската нискотарифна авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) е загубила два слота за кацане на летището в Айндховен, след като полетите ѝ многократно са пристигали със закъснение, съобщи нидерландското издание „Айндхофенс Даглбад“, цитирано от Ройтерс.

Според „Еърпорт Координейшън Недерландс“ (Airport Coordination Netherlands, ACNL) - органа, който отговаря за разпределението на слотовете, едно от системните закъснения е било на полети в понеделник вечер от София, а друго – на полети в четвъртък от Пиза, Италия.  

Заради многократното неспазване на разписанието органът е отнел двата слота на авиокомпанията за летния график през 2025 г. Санкцията се определя като необичайна мярка, която се прилага рядко, отбелязва изданието. 

Става въпрос за над тридесет случая в период от три месеца през изминалия летен сезон. Тези полети с пътници от България и Италия са пристигали средно с почти час закъснение и поради това са излитали от Ейндховен също със закъснение. Тъй като това се е случвало десетки пъти, органът заключава, че „Райънеър“  умишлено е нарушавала правилата.

Така слотовете, които години наред бяха в ръцете на ирландския нискотарифен превозвач, вече са достъпни за други конкурентни авиокомпании, сред които „Трансавиа“ (Transavia) и „Уиз Еър“ (Wizz Air).

Загубата на тези два исторически слота има пряко отражение върху планирането на „Райънеър“ за следващия летен сезон. Авиокомпанията ще трябва да изпълнява маршрутите до София и Пиза в други часови диапазони, или да ги извади временно от графика. През изминалото лято ирландският превозвач разполагаше със значителен дял от капацитета на летището в Айндховен – общо 94 права за излитане и също толкова за кацане.

От „Еърпорт Координейшън Недерландс“ и „Райънеър“ не са предоставили коментар пред Ройтерс.

„Райънеър“ е обект на редовни критики. Авиокомпанията многократно е обвинявана, че зарежда самолетите си с минимални количества гориво, което може да създаде проблеми при отклоняване от маршрута. Превозвачът често е критикуван и за ниски заплати и лошо отношение към персонала, но главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри последователно отхвърля тези твърдения.

/БП/

Свързани новини

10.11.2025 14:34

„Райънеър“ се отказва от сряда от хартиените билети

От сряда, 12 ноември, нискотарифната авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) ще изисква от всички пътници да използват дигитални бордни карти, генерирани чрез мобилното ѝ приложение, като се отказва изцяло от хартиените билети., предаде ДПА. Пътниците
07.11.2025 14:48

Авиокомпании в Европа ограничават събирането на такси за "компенсиране" на емисиите въглероден диоксид

Двадесет и една европейски авиокомпании, включително някои от най-големите превозвачи на континента, се ангажираха да прекратят практиката на подвеждащи твърдения относно компенсацията и намаляването на въглеродни емисии (CO2) от полети.
02.09.2025 11:41

Броят на пътниците, превозени от "Райънеър" и "Уизеър", нараства през август

Европейските нискотарифни авиопревозвачи "Райънеър" (Ryanair) и "Уизеър" (Wizz Air) отбелязаха нарастващ брой пътници през миналия месец, предаде ДПА. "Райънеър" е превозил 21 милиона пътници през август, което е с 2 на сто повече спрямо същия
22.01.2025 18:05

"Райънеър" обяви, че пребазира свой самолет от летище "Фиумичино" в Рим и ограничава инвестициите в аерогара "Чампино"

Ирландската авиокомпания "Райънеър" (Ryanair) обяви, ще премести свой самолет от римското летище "Фиумичино", както и че ще ограничи плановете си за разрастване на своите дейности във второто по големина летище в италианската столица - "Чампино",

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:50 на 18.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация