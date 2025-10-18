Инициативата „Сливен спортува ЗАЕДНО“ обедини спортни звезди, деца и родители

В Сливен бе отбелязано първото издание на спортния празник „Сливен спортува ЗАЕДНО“, насочен към деца и младежи със специални образователни потребности, съобщиха от общинския пресцентър.

Събитието се състоя в парк „Юнак“ и събра световния и двукратен параолимпийски шампион Ружди Ружди, параолимпийската бадминтонистка Емона Иванова, народни представители, преподаватели от Националната спортна академия, родители и деца.

Кметът на общината Стефан Радев откри празника и подчерта значението на подкрепата за децата и младежите в неравностойно положение. Благословия към участниците отправи сливенският митрополит Арсений, който връчи подаръци на децата.

Параолимпийците Ружди и Иванова споделиха послания за силата на духа и волята, а председателят на Българската федерация по борба Станка Златева изрази благодарност към общината за подкрепата на спорта.

Организатор на празника е отбор „Смелите делфини“ към клуб по плуване „Сливен – 2002“, със съдействието на община Сливен, доброволци, преподаватели и студенти от Националната спортна академия „Васил Левски“.

Както БТА съобщи, над 12 000 родители са ангажирани с изяви на децата си по европейския проект "Успех за теб" на Министерството на образованието. В периода август-септември 2025 г. 209 педагогически специалисти са преминали обучения как да установяват потребностите на децата със специални образователни потребности и с хронични заболявания, както и да откриват изявени дарби у учениците.