Подробно търсене

Това, което правят адвокатите, има огромно значение, не трябва да спират да се борят с неправдите, каза кметът на Дряново Трифон Панчев

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Това, което правят адвокатите, има огромно значение, не трябва да спират да се борят с неправдите, каза кметът на Дряново Трифон Панчев
Това, което правят адвокатите, има огромно значение, не трябва да спират да се борят с неправдите, каза кметът на Дряново Трифон Панчев
БТА, Трифон Панчев, кмет на Дряново. Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Трявна,  
18.10.2025 16:15
 (БТА)

Това, което правят адвокатите, има огромно значение, не трябва да спират да се борят с неправдите, каза кметът на Дряново Трифон Панчев. Той участва в Есенната национална конференция на българската адвокатура, организирана в Трявна от 17 до 19 октомври.

„Искрено се радвам, че сте в област Габрово, за мен като човек, който освен кмет, е и адвокат, работата ми като такъв ме е формирала изключително много в личен и човешки, професионален план“, каза кметът на Дряново Трифон Панчев.

По думите на Панчев адвокатите не трябва да спират да се борят за прилагането на закона, така, както трябва да бъде, а не както се налага от политиците и някои държавни органи.

Модератор на първия панел от дискусията е aдвokam Златомир Жечев, заместниk-npeдceдаmел на Висшия адвокатски съвет (BAдвC), а на втория – aдвokam Валя Гигова, заместнuk-npeдceдameл на BAдвC.

 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

18.10.2025 15:06

Без участието на адвоката е невъзможно да има баланс в съдебната система, каза Галин Косев, председател на Административния съд в Габрово

Без участието на адвоката е невъзможно да има баланс в съдебната система, каза Галин Косев, председател на Административния съд в Габрово, който участва в Есенната национална конференция на българската адвокатура, организирана в Трявна от 17 до 19 октомври.
18.10.2025 12:32

Тук – между майсторството и практичността, ще намерите най-добрите решения за бъдещето на адвокатурата, каза областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова на конференция

Именно тук – в габровския регион, между майсторството и практичността, ще намерите най-добрите решения за бъдещето на адвокатурата, каза областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова. Тя участва в Есенната национална конференция на българската адвокатура, организирана в Трявна от 17 до 19 октомври.
18.10.2025 11:51

Правото на защита в България е абсолютна предпоставка към справедлив процес, посочи председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев

Правото на защита в България е абсолютна предпоставка към справедлив процес, каза за БТА председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) д-р Ивайло Дерменджиев. Той участва в Есенната национална конференция на българската адвокатура, организирана в Трявна от 17 до 19 октомври.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:38 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация