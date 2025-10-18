Това, което правят адвокатите, има огромно значение, не трябва да спират да се борят с неправдите, каза кметът на Дряново Трифон Панчев. Той участва в Есенната национална конференция на българската адвокатура, организирана в Трявна от 17 до 19 октомври.

„Искрено се радвам, че сте в област Габрово, за мен като човек, който освен кмет, е и адвокат, работата ми като такъв ме е формирала изключително много в личен и човешки, професионален план“, каза кметът на Дряново Трифон Панчев.

По думите на Панчев адвокатите не трябва да спират да се борят за прилагането на закона, така, както трябва да бъде, а не както се налага от политиците и някои държавни органи.

Модератор на първия панел от дискусията е aдвokam Златомир Жечев, заместниk-npeдceдаmел на Висшия адвокатски съвет (BAдвC), а на втория – aдвokam Валя Гигова, заместнuk-npeдceдameл на BAдвC.