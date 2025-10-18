Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
С дискусия в два панела продължава Есенната национална конференция на българската адвокатура
Снимка: Милена Стойкова/БТА, Архив
Трявна,  
18.10.2025 07:10
 (БТА)

С дискусия в два панела продължава Есенната национална конференция на българската адвокатура, която се провежда в Трявна, съобщиха организаторите. 

Есенната национална конференция на българската адвокатура започна вчера с изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет, както среща на главния секретар на съвета със секретарите на адвокатските колегии в страната. 

В панелите на дискусията се очаква да участват адвокат д-р Мария Шаркова от Адвокатска колегия – Пловдив, адвокат д-р Екатерина Методиева от Адвокатска колегия – София, адвокат Красимир Недев от Адвокатска колегия – Сливен, а първия панел ще закрие проф. Стилиян Йотов, преподавател по философия в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. 

Във втория панел на дискусията говорители ще бъдат доц. Христо Христев, заместник-председател на Адвокатска колегия – София, Тодор Касабов, председател на Адвокатска колегия – Варна, Веселка Коева, председател на Адвокатска колегия – Велико Търново, Ивайло Арнаудов, председател на Адвокатска колегия – Плевен, Зоя Зарчева, председател на Адвокатска колегия – Хасково, и доц. д-р Ценимир Братоев от Адвокатска колегия – София и член на Висшия адвокатски съвет. 

Конференцията е бъде под мотото „Обществената роля на адвоката и органите на адвокатурата за върховенството на правото“.

 

/БИ/

Свързани новини

16.10.2025 10:30

Есенната национална конференция на българската адвокатура ще се състои в Трявна от 17 до 19 октомври

Есенната национална конференция на българската адвокатура ще се състои в Трявна от 17 до 19 октомври, съобщи за БТА адвокат Евгени Попов, председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия (АК) – Габрово.

Към 07:29 на 18.10.2025 Новините от днес

