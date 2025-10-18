Делегация на косовската полиция проведе посещение в България с цел укрепване на сътрудничеството в сферата на сигурността, обмяна на опит и добри практики, както и постигане на споразумение за подписване на меморандум за сътрудничество, предаде Косовското радио и телевизия (РТК / RTK), като се позова на съобщение на косовската полиция.

В съобщението, публикувано днес, се посочва, че в първия ден на посещението си делегацията, оглавявана от генералния директор на косовската полиция полковник Газменд Ходжа, е посетила Народното събрание. По-късно членовете ѝ са се срещнали с началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев, който е информирал делегацията за мисията, задълженията, функциите и програмите за обучение на службата.

Делегацията е била приета на среща и от посланика на Косово в София Хаджи Байрактари.

В съобщението се посочва още, че делегацията е провела срещи също с главния секретар на Министерството на вътрешните работи Мирослав Рашков и с ръководители на Главна дирекция „Национална полиция“.

"Осъществяването на подобни посещения дава възможност за обмяна на полицейски опит и създаване на мостове между полицейските организации", се посочва още в съобщението.