Продукти от района на Стрелча са представени на първото международно изложение на Организацията по земеделието и храните към ООН

Продукти от района на Стрелча са представени в Рим по време на първото международно изложение на Организацията по земеделието и храните (FAO) към ООН на райони, признати за Системи от земеделско наследство от глобално значение (GIAHS). Това съобщиха от Областна администрация - Пазарджик, която е партньор по проект MED-GIAHS, финансиран от програма Интеррег Евро-Средиземноморски басейн 2021-2027 на Европейския съюз.

На отделен щанд участниците в проекта са раздавали характерни за регионите продукти, представени са също графични и видео материали. За България са представени три предложения за туристически преживявания в района на Стрелча, продукти от Старата розоварна, както и видео за средногорския град. Голям интерес е проявен от посетителите от Азия, където българската роза е позната и много популярна, посочват от Областната администрация.

В проекта участват общо пет международни партньора, като водещ е Министерството на земеделието, рибарството, водата и устойчивото развитие на Андалусия, Испания