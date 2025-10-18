За десета година в Радомир се отбеляза Денят на бозата

С Шествие на приятелството, празнична програма, алея на занаятчийството и много други прояви в град Радомир отбелязаха за десета поредна година Деня на бозата.

Кметът Кирил Стоев поздрави гостите и присъстващите.„Днес празнуваме Деня на бозата – един истински празник на духа, вкуса и радомирската идентичност. С всяка изминала година този ден става по-голям, по-разпознаваем и по-близък до сърцата ни. Той се превръща в емблема на нашия град, в символ на това, което ни обединява – любовта към родното, уважението към миналото и стремежа за развитие“, каза още Стоев.

Той допълни, че Денят на бозата е не просто празник, а покана към света да дойде, да види и да опита Радомир.

Посланикът на Република Албания Инди Майло каза, че за нея е голяма чест да бъде в Радомир. „Дълбоко съм благодарна за топлото посрещане и възможността да науча повече за тази уникална българска традиция, която красиво кореспондира с културните и кулинарни обичаи, познати и в нашата страна, и на Балканите“, посочи тя.

Кметът на Босилеград Владимир Захариев отбеляза, че след като така вали в Радомир, годината ще е плодородна.„Убеден съм, че тази година ще има повече деца. Моля се на Бога да спре да вали, защото трябва да изиграем едно хубаво хоро. Помня миналата година хубавите хора, които играхме с всички вас. Хората ни са еднакви – като вашите са“, каза още Захариев.

През 2024 г. кметът на Радомир Кирил Стоев подписа споразумение за добросъседство и сътрудничество с кмета на сръбския град Босилеград – Владимир Захариев. Това се случи по време на традиционния празник на бозата, който се провежда именно в град Радомир.

Гости на тазгодишния празник бяха Негово превъзходителство посланикът на Република Албания в България Инди Майло, областният управител Людмил Велинов и неговият заместник Симеон Гебов, народните представители Стефан Маринов и Христина Георгиева, председателят на Общински съвет – Радомир, Светослав Кирилов, както и кметът на Босилеград, Сърбия – Владимир Захариев.

Производители на боза от Плевен и Монтана се включиха в изложението „Алея на занаятчийството“.

Иван Найденов разказа, че тяхната фирма е основана преди близо 25 години. Произвеждат боза, айрян, а отскоро са и дистрибутори на вода.

„Истинската и качествена боза днес много рядко се прави. Ние я приготвяме с жито, вода, пара и шоково изпичане, след което се прави варката. Традиционната боза по традиционна рецепта почти не се среща, защото не излиза сметката. Всеки иска да я консумира, но тя е с малък срок на годност. Младото поколение не е наясно с автентичния ѝ кисел и леко резлив вкус – когато я опитат, смятат, че е развалена“, коментира Найденов.

В кулинарната изложба свой щанд подредиха представителите на радомирското читалище „Бъдник 2024“. Неговият секретар Диляна Огнянова разказа, че тяхната боза се прави от ръж и това я отличава от останалите. Те се представиха с домашно приготвени зелник със спанак и лук, баница, домашно сирене и кашкавал, сладкиши и други.

За първи път в рамките на Деня на бозата в Радомир гостува Националното сдружение „Дърворезбари“, което проведе пленер по дърворезба под мотото „Корени и бъдеще“.

Сред акцентите тази година беше и ретро изложението на автомобили, организирано съвместно с Българския автомобилен клуб „Ретро“. Около 40 автомобила и мотоциклета бяха изложени пред сградата на общината и на паркинга зад нея.