140-ата годишнина от създаването на Тринадесети рилски пехотен полк ще бъде отбелязана в Кюстендил

Община Кюстендил и Народно читалище "Генерал Владимир Заимов – 2013" - Кюстендил организират официалното откриване на събитията, посветени на 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк, съобщиха от Общината. Това ще стане утре - 19 октомври, от 16:00 часа, когато ще бъдат поднесени цветя пред паметника "Булаир" в центъра на Кюстендил, в знак на признателност към загиналите герои.

Официалното откриване на честванията ще бъде от 16:15 ч. във Възрожденското училище, от кмета на Община Кюстендил Огнян Атанасов.

На 31 август 1886 година в град Кюстендил е основан 13-ти Рилски пехотен полк – един от най-славните и обичани военни формирования в историята на Българската армия. Полкът се превръща в символ на войнска доблест, жертвоготовност и любов към Родината. В продължение на десетилетия 13-ти Рилски пехотен полк е бил неизменна част от военната история на страната ни, казаха от читалището.