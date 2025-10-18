В кубратското село Юпер почерпиха с кулинарни вкусотии от тиква и дюля

Кубратско село Юпер почерпи днес гости с кулинарни вкусотии, приготвени от тиква и дюля. Празникът на есенните плодове и зеленчуци събра за седма поредна година в селото пазители на автентични и съвременни рецепти. Проявата на Народно читалище „Напредък – Юпер 1915 г.“, обединяваща в едно кулинарната традиция и местния фолклор, премина под наслов „Есенно кулинарно вдъхновение с много ароматни и цветни спомени“.

Председателят на читалището Румяна Минчева приветства с добре дошли кулинарите и самодейците, уважили празника "Тиквендюл". "Благодарим ви, че решихте да се потопите в кулинарната вкусотия на тиквата и дюлята. Вашите кулинарни творения ще бъдат оценени и за всички ще има награди", се обърна Минчева към присъстващите.

С приветствие към организатори и участници за техния ентусиазъм, старание и отдаденост в съхраняването на тази красива традиция се обърна и кметът на Община Кубрат Алкин Неби, като им пожела още вдъхновяващи издания.

Eсента e щедра на плодове и зеленчуци, а дюлята и тиквата са едни от най-отглежданите дарове на земята в нашия край, затова и създадохме този празник и го нарекохме "Тиквендюл", заявиха организаторите. „Тиквата е царицата на есента – нискокалоричен целебен плод-зеленчук. Дюлята е също есенен плод, който съдържа ценни хранителни вещества. Тези плодове са богати източници на витамини и минерали. Те помагат при много заболявания и болести“, каза Виолета Станчева.

Домашно приготвени кулинарни специалитети от тиква и дюля бяха изложени на трапезите на самодейците и пенсионерските клубове. Домакините от читалището в Юпер бяха приготвили погача с тиква, кавърма в тиква, яхния от тиква, тиквени кюфтета. На щанда на кулинарките от Мъдрево имаше руло със сладко от дюля, тиква с орехи и мляко на фурна, тиква с ориз и мляко, палачинки със сладко от дюля.

Жените от клуб „Веселие“ към читалището в Бисерци представиха освен автентични и съвременни ястия. Сред иновативните кулинарни предложения на Мейхад Адилова бяха американската и мароканска салати. Тя обясни, че главната съставка в американската ѝ салата са макароните. Към тях се добавят сварената тиква, нарязана на парчета, броколите, маслините, чери доматите. Всичко това се залива с дресинг. Идеите за рецептата както на тази салата, така и на мароканската с печена тиква, леща, зелена салата, сирене и орехов тахан тя е взаимствала от социалните мрежи, като леко е видоизменила версиите. Като любима гозба, предавана от поколение на поколение, определи Алиосманова приготвения от нея домбас от тиква и дюля.

"Готвенето трябва да доставя удоволствие. Ние си обичаме традиционната наша кухня и редовно си приготвяме сезонни ястия", заяви Нина Тодорова от читалището в Медовене. На кулинарната им трапеза имаше тиква с мляко, кекс с тиква, тиквена супа. Майсторите на домашни гозби от кубратското село бяха приготвили и сиромашко мезе – тиква и дюля със сирене фета, с розмарин и зехтин.

Баклава с тиква, рачел с тиква, щрудел с дюли бяха сред блюдата на Раделина Недева от Ветово, Русенско. Сред специалитетите, приготвени от кулинарката, бяха още бонбони от тиква, пестил, сладки със желе от дюли. Като най-хубавото на щанда си тя посочи ликьора от дюли. „Нашите гозби са един преход от миналото към бъдещето. Предаваме ги от поколение на поколение“, добави Недева.

Гостите на кулинарния празник похапнаха и от традиционни ястия на майсторките от пенсионерските клубове в Русе и Кубрат. Със свои кулинарни изкушения в „Тиквендюл“ се включиха също самодейците от читалището в Хотанца. Жителите и гостите на Юпер усетиха аромата и сладостта и на специалитетите, представени от децата от кубратската детска градина, и техните родители и преподаватели.

Тиквено-дюлевите вкусотии бяха оценявани от жури в няколко категории. След това всички присъстващи имаха възможност да опитат от кулинарните изкушения.

Сред изобилието на плодове, зеленчуци и специалитети гостите на празника се наслаждаваха на фолклорните изпълнения на самодейците от читалищата-участници във фестивала. С песни и танци присъстващите бяха поздравени и от малчуганите от детска градина „Щастливо детство“ в Кубрат.

По случай десетия празник, популяризиращ кулинарните традиции в приготвяне на ястия с двата есенни дара на природата, ръководството на читалището в Юпер има идея да издаде книга с рецептите, участвали в конкурсите, каза за БТА секретарят на културната институция Даринка Пенева. Такава книга излезе от печат по случай петото издание на „Тиквендюл“, в която са поместени 76 рецепти, подредени в шест раздела.