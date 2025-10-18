Подробно търсене

Пожар спря всички полети на главното летище на Бангладеш

Александър Евстатиев
Илюстративно изображение. Снимка: АП/Ron Danielson
Дака,  
18.10.2025 16:21
 (БТА)

Властите в Дака преустановиха всички полети на международното летище „Хазрат Шахджалал“, главното летище на Бангладеш, след пожар в товарния му отсек, съобщи ДПА. 

Талха Бин Засим, говорител на пожарната служба и отдела за гражданска защита, заяви, че 32 пожарни коли са били разположени за борба с пожара. 

Гражданската авиационна администрация на Бангладеш преустанови всички полети веднага след инцидента, заявявайки, че това положение ще се запази до второ нареждане. 

В допълнение към националната пожарна служба, подразделения от Военновъздушните сили и Военноморските сили на Бангладеш са се присъединили към усилията за гасене на огъня, съобщи междуведомствения отдел за връзки с обществеността. 

Причините за пожара все още се изясняват. 

Кадри от мястото на инцидента показват черен дим, издигащ се над летището.

Заради пожара държавната авиокомпания "Биман Бангладеш Еърлайнс" (Biman Bangladesh Airlines) отклони четири от своите полети, които трябваше да кацнат в Дака, към летищата в Силхет и Чатограм.

