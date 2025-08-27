Бран Берген се класира за групите на Лига Европа след втори успех над АЕК Ларнака

Бран победи с 4:0 АЕК Ларнака като гост и по този начин си осигури място в груповата фаза на Лига Европа. Норвежците спечелиха с 2:1 като домакини преди седмица. През първата част Саборит от домакините бе отстранен от игра в 39-ата минута. Опитният испански защитник задържа противников футболист и получи червен картон.

Никлас Кастро в първата минута от добавеното време на първата част бе точен за 1:0, след като получи асистенция от Сьоренсен.

След подновяването на играта Мадс Хансен, Фредрик Кнудсен и Йоаким Солтвед оформиха победа за Бран.