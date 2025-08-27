Подробно търсене

Британецът Дрейпър се оттегля от Откритото първенство на САЩ поради контузия

Боян Денчев
снимка: АР, Kirsty Wigglesworth
Ню Йорк,  
27.08.2025 22:08
 (БТА)

Петият поставен Джак Дрейпър от Великобритания се оттегли от Откритото първенство на САЩ преди срещата си във втория кръг със Зизу Бергс (Белгия) поради контузия, съобщиха в организаторите на последния турнир от Големия шлем за годината.

Дрейпър достигна втория кръг, след като победи аржентинския квалификант Федерико Агустин Гомес в понеделник, докато се бореше с проблем с лявата ръка, което го държеше извън игра, откакто загуби във втория кръг на „Уимбълдън“ миналия месец.

„Здравейте, момчета, съжалявам, че трябва да ви кажа, че ще се оттегля от Откритото първенство на САЩ. Опитах се да бъда тук и да си дам всеки шанс да играя, но дискомфортът в ръката ми стана твърде силен и трябва да направя това, което е правилно, и да се грижа за себе си. Благодаря ви за цялата подкрепа“, написа Дрейпър в социалните мрежи.

23-годишният тенисист достигна до полуфиналите на миналогодишното издание на турнира, преди да загуби от Яник Синер.

/БД/

