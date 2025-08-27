КНА: Кипърският футболен клуб Пафос премина през квалификационните плейофи на Шампионска лига на УЕФА

Кипърският футболен клуб Пафос ще дебютира в Шампионската лига този сезон, след като премина през квалификационните плейофи, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Снощи Пафос завърши с 1:1 мача с Цървена звезда (Белград) на стадион „Алфамега“ в Лимасол, като постигна общ резултат от 3:2. Бразилското крило Яя отбеляза изравнителния гол в 89-ата минута, след като Мирко Иванич осигури на Цървена звезда преднина от 1:0.

Кипърската футболна асоциация публикува поздравително съобщение за класирането на отбора. Пафос е третият кипърски отбор, който се класира за Шампионската лига на УЕФА, и първият, който се класира за фазата на лигата на най-високото клубно състезание, написа Кипърската футболна асоциация в социалната мрежа „Екс“.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)