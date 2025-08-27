Треньорът на АЗ Алкмаар: "Ще се адаптираме към играта на Левски"

Старши треньорът Мартен Мартенс на АЗ Алкмаар заяви, че тимът му ще се адаптира спрямо играта на Левски в утрешния мач реванш от плейофите на Лигата на конференциите. Първата среща на стадион „Васил Левски“ завърши 2:0 в полза на нидерландците.

„Ще видим дали Левски ще се придържат към плана си или ще потърсят друг подход. За нас важното е какво ние ще направим. Ние ще се адаптираме, ако е необходимо. Трябва да видим какво е положението с Парът, но той вероятно ще бъде добре. Свен Майнанс отново е в групата. Готови сме за мача утре”, заяви Мартенс.