Във фирма "Братов" ЕООД в Свищов има място за машинни техници и оператори на машини с компютърно управление, каза за БТА управителят на фирмата Тодор Братов.

Ние работим с компютърно управляеми машини и за нас са важни хора, които имат добри компютърни познания. Важно е служителите да са грамотни, подходящи са кандидати без предишен опит, но с желание за работа и развитие, обясни Братов.

Фирмата предлага въвеждащо обучение на служителите си и всяка година си партнира с Професионална държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" в града за провеждането на практически обучения на ученици.

"Братов" ЕООД започва дейността си през 1993 г., като специализира в проектиране, изработка и монтаж на различни видове рекламни елементи – табели, билбордни конструкции, светещи и несветещи надписи, рекламни тотеми и други. Фирмата разполага с производствена база, включваща висококачествена техника, като участва и в международни изложения.

Значително намалихме броя на служителите си, преди ковид пандемията бяхме 27 човека. В момента екипът ни е малък и наброява седем души, каза Братов. Много е трудно откриването на висококвалифицираните кадри и такива, които са мотивирани и искат да работят, допълни той.

Тодор Братов смята, че има сериозна липса на квалифициран персонал. Според него една от причините е отвореният европейски пазар на труда, който допринася за недостига на специалисти у нас. Друга причина е и качеството на образованието, което се предлага в България в момента.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.