ГПБ: Бившият президент на Грузия разкритикува партиите в страната, че се фокусират върху местните избори

Бившият президент на Грузия Саломе Зурабишвили разкритикува партиите в страната, че излишно се фокусират върху местните избори, които според нея няма да променят нищо, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

"Не мога да не се обърна към партиите, които участват в някаква местна предизборна кампания. Къде сме ние? Къде е страната? Как може някой да повярва, че тези избори ще променят нещо или ще донесат реални постижения?", каза бившият президент на Грузия.

Според Зурабишвили основната задача днес е да се спаси бъдещето на страната.

"Всички трябва да разберем, че правителството води Грузия към руския модел и формирането на такъв режим става много бързо. Това, което отне време в Русия, тук се развива още по-бързо. Това лято сме свидетели на атаки срещу неправителствени организции, а след девет месеца арести и лишаване от свобода вече виждаме как се разгръщат финалните процеси. Да толерираме това означава да предадем Грузия на Русия, а аз не вярвам, че страната ни е готова да се предаде", заяви тя.

По думите на бившия президент на Грузия след политическите лидери и активистите, сега властта подлага на атаки неправителствените организации.

"Нямаме силни партньори, които да ни подкрепят твърдо. Има само Грузия, която се бори за оцеляване срещу Русия. Нашата задача е да защитим страната си и да запазим нейната независимост. Сега не е време за предизборни кампании. Истинската мисия е да спасим бъдещето на Грузия", каза Зурабишвили.



Повод за коментарите на бившия президент на Грузия е информацията, че прокуратурата е замразила банковите сметки на няколко неправителствени организации, срещу които се води разследване.



