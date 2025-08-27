Подробно търсене

ГПБ: Бившият президент на Грузия разкритикува партиите в страната, че се фокусират върху местните избори

Атанаси Петров
ГПБ: Бившият президент на Грузия разкритикува партиите в страната, че се фокусират върху местните избори
ГПБ: Бившият президент на Грузия разкритикува партиите в страната, че се фокусират върху местните избори
Снимка: ГПБ
Тбилиси,  
27.08.2025 22:31
 (БТА)

Бившият президент на Грузия Саломе Зурабишвили разкритикува партиите в страната, че излишно се фокусират върху местните избори, които според нея няма да променят нищо, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

"Не мога да не се обърна към партиите, които участват в някаква местна предизборна кампания. Къде сме ние? Къде е страната? Как може някой да повярва, че тези избори ще променят нещо или ще донесат реални постижения?", каза бившият президент на Грузия.

Според Зурабишвили основната задача днес е да се спаси бъдещето на страната.

"Всички трябва да разберем, че правителството води Грузия към руския модел и формирането на такъв режим става много бързо. Това, което отне време в Русия, тук се развива още по-бързо. Това лято сме свидетели на атаки срещу неправителствени организции, а след девет месеца арести и лишаване от свобода вече виждаме как се разгръщат финалните процеси. Да толерираме това означава да предадем Грузия на Русия, а аз не вярвам, че страната ни е готова да се предаде", заяви тя.

По думите на бившия президент на Грузия след политическите лидери и активистите, сега властта подлага на атаки неправителствените организации.

"Нямаме силни партньори, които да ни подкрепят твърдо. Има само Грузия, която се бори за оцеляване срещу Русия. Нашата задача е да защитим страната си и да запазим нейната независимост. Сега не е време за предизборни кампании. Истинската мисия е да спасим бъдещето на Грузия", каза Зурабишвили.

Повод за коментарите на бившия президент на Грузия е информацията, че прокуратурата е замразила банковите сметки на няколко неправителствени организации, срещу които се води разследване.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)

/СХТ/

Свързани новини

26.08.2025 13:33

ГПБ: Бившият президент на Грузия не беше допуснат на съдебен процес срещу задържани протестиращи поради липсващ документ за самоличност

Бившият президент на Грузия Саломе Зурабишвили не е била допусната да влезе в съдебната зала, където се води делото срещу девет участници на протест, сред които актьора Андро Чичинадзе и комедианта Онисе Цхададзе, предаде грузинската обществена медия ГПБ.
15.08.2025 14:17

ГПБ: Платформите и синдикатите са загуба на време и фокусът ни е върху протестите, заяви грузински депутат

Сега не е моментът да хабим енергия за политически платформи или конкретни съюзи, а е време за по-активно участие в протестното движение, подчерта Иракли Павленишвили, член на партията "Единно национално движение" (ЕНД), цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.
06.08.2025 15:03

ГПБ: Партия "Грузинска мечта" се опитва да убеди всички, че има шанс да спечели местните избори, заяви бившата президентка на Грузия

"Управляващата партия в Грузия "Грузинската мечта" се опитва да ни убеди, че има сериозни опоненти на изборите и се налага чрез натиск да ги убеждава, че решението им да се включат в предизборната надпревара е правилно и че те имат реален шанс да

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:34 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация